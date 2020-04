Rzecznik rządu: Decyzje ws. zdejmowania pierwszych ograniczeń - w środę-czwartek

"Wczoraj odbyło się posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. My już wstępne warianty w tym zakresie omówiliśmy. Decyzje będą zapadały jutro i pojutrze, jeżeli chodzi o podjęcie scenariusza, który będzie użyty, ale po spłynięciu danych ze Świąt, żebyśmy wiedzieli, jak wygląda sytuacja" - powiedział Müller w trakcie rozmowy w radiowej Trójce.

"W pierwszej fazie na pewno rozpatrujemy kwestie związane ze zdjęciem ograniczeń w zakresie chociażby limitów w sklepach - one pozostaną, ale być może będą realizowane w inny sposób, czy chociażby aktywności w ramach lasów czy innego typu przestrzeni publicznych" - dodał.

W ub. tygodniu rząd przedłużył zamknięcie galerii handlowych, kin, teatrów, a także zakładów fryzjerskich i kosmetycznych do 19 kwietnia, zamknięcie szkół, wstrzymanie ruchu lotniczego i międzynarodowego ruchu kolejowego do 26 kwietnia oraz zamknięcie granic - do 3 maja.