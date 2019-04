S&P: Deficyt 'general government' Polski wzrośnie do 2,6% PKB w 2020 r.

"Prognozujemy, że deficyt general government Polski wzrośnie do1,5%PKB w tym roku i do 2,6% PKB w 2020 r. z 0,5% deficytu 2018 r. Prognozy te bazują na założeniu umiarkowanego spowolnienia gospodarki i rynku pracy. Jednakże jeśli wzrost płac utrzyma się na poziomie powyżej 7%, a wzrost zatrudnienia - 2%, Polskę może czekać kolejny rok wysokich dochodów budżetowych i tym samym lepszych wyników budżetu" - czytamy w komunikacie.

Według S&P, dług w relacji do PKB spadnie w tym roku do 47,7% z 48,9% w ub.r., natomiast w kolejnych latach będzie stopniowo rosnąć: do 47,9% w 2020 r., 48,1% w 2021 r. i 48,4% w 2022 r.