Sąd nakazał wypłatę 7,1 mln zł na rzecz spółki Mostostalu Zabrze przez GDDKiA

"Sąd Okręgowy podał ustne motywy rozstrzygnięcia, w tym wyjaśnił, że zgodził się z twierdzeniami pozwu co do sposobu określenia kwot dodatkowego wynagrodzenia i zaakceptował wyliczenia biegłych w przedmiotowej sprawie. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego do ponownego rozpoznania po tym jak Sąd Najwyższy we wrześniu 2015 r. wydał korzystny dla PRInż wyrok. Wydany 2 sierpnia 2019 r. wyrok nie jest prawomocny. Stronom postępowania przysługuje prawo złożenia apelacji" - podano także.