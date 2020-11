Santander BP: 17% Polaków uważa, że inwestowanie w fundusze daje wysokie zyski

"Warto zaznaczyć, że jedynie 6% Polaków posiada jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Brak własnych doświadczeń i umiarkowana wiedza na temat tych produktów sprawia, że niemal co drugi Polak niesłusznie obawia się, że jest to inwestycja raczej dla zamożnych i posiadających fachową wiedzę, a także wiążąca na długie lata. Tymczasem fundusze mogą być jedną z metod budowania majątku" - czytamy w komunikacie poświęconym badaniu.

Te odpowiedzi wpisują się w preferencje Polaków, którzy wolą jak najbezpieczniejsze sposoby budowania majątku. Według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP), na lokatach bankowych i kontach oszczędnościowych było zgromadzone 232 mld zł na koniec września 2020 r. To o ok. 75 mld zł więcej niż we wszystkich funduszach inwestycyjnych. Polacy zdają sobie jednak sprawę, że jest to zyskowna inwestycja - 67% badanych stwierdziła, że lokaty są mało lub bardzo mało zyskowną formą lokowania pieniędzy, podano także.