Santander BP: Cięcia stóp obniżą wynik z odsetek grupy o 380-450 mln zł w 2020r.

"Na dzień niniejszego raportu, na podstawie wykonanych przez siebie wyliczeń, bank wskazuje, że Decyzje RPP o obniżkach stóp procentowych łącznie o 100 pkt bazowych będą mieć negatywny wpływ na wynik z tytułu odsetek banku od 300 do 350 mln zł. Dodatkowo, analogiczny negatywny wpływ na wynik z tytułu odsetek dla Santander Consumer Bank S.A., będącego spółką zależną banku, wyniesie od 80 do 100 mln zł. W związku z powyższym, negatywny wpływ na wynik z tytułu odsetek Grupy w 2020 roku będzie na poziomie od 380 do 450 mln zł" - czytamy w komunikacie.