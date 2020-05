rynek spożywczy 27 minut temu

Santander BP: Eksport polskiej żywości spadnie o ok. 8% do 28,9 mld euro w 2020

Eksport polskiej żywości może spaść w tym roku o ok. 8% do 28,9 mld euro, wynika z raportu Santander Bank Polska, przeprowadzonego przez SpotData ,,Szok. I co dalej? Ścieżki eksportu żywności z Polski w czasie recesji wywołanej epidemią COVID-19". Rozkład ryzyka jest asymetryczny, co oznacza, że większe jest niebezpieczeństwo, że ostateczny wynik będzie gorszy od prognozy ekspertów niż szansa, że będzie lepszy.