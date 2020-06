Santander BP: Nastolatkowie nachętniej wybierają BLIK-a jako metodę płatności

"Dane zebrane przez Santander Bank Polska wskazują, że nastolatkowie aktywnie korzystają ze swoich kont - bardzo regularnie, najczęściej ze smartfonów, logują się do systemu bankowego, zlecają wiele transakcji. Chętnie sięgają też po karty płatnicze. Jest to najlepsza z metod edukacji finansowej, świetnie przygotowująca do korzystania z produktów bankowych już w dorosłym życiu, po rozpoczęciu aktywności zawodowej. Bank realizuje także program 'Finansiaki. To my', kierowany do rodziców, którzy korzystając z przygotowanych przez ekspertów materiałów - książki dostępnej online oraz strony www - mogą dodatkowo zadbać o wzbogacanie wiedzy swoich dzieci z obszaru bankowości, oszczędzania i podstaw ekonomii" - powiedziała odpowiedzialna za ofertę dla dzieci w Santander Bank Polska Natalia Czaplicka, cytowana w komunikacie.