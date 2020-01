Santander BP pracuje nad polubownym rozwiązaniem dot. kredytów w walutach

"Zastanawiamy sie i piszemy scenariusze dotyczące porozumień. Klienci widzą, że pójcie do sądu niekoniecznie powoduje efekt malowany przez kancelarie, ktore ich namawiają do złożenia pozwu. Pracujemy nad rozwiazniem, które byłoby polubowne, bez konieczności chodzenia do sądu. Robimy badania, czego klienci oczekują. Jesteśmy zwolennikiem tego, by te sprawy załatwiać polubownie, pozasądownie" - powiedział Gajewski podczas konferencji z analitykami.