Santander BP: Strategie producentów żywności powinny skupiać się na marżach

W Polsce jest bardzo duża grupa solidnych firm, które mają odpowiednie przepływy finansowe i kapitał, by prowadzić ekspansję na nowe rynki i w nowych obszarach produktowych czy technologicznych. Potencjał krajowej branży spożywczej jest wysoki. Z jednej strony rośnie grupa krajowych czempionów, czyli bardzo dużych firm o zróżnicowanym portfolio produktowym, które mogą korzystać z efektów skali i prowadzić ambitną ekspansję międzynarodową. Z drugiej strony, w sektorze relatywnie duża i rosnąca jest grupa firm, szybko powiększających przychody i zyski, które moją możliwości do awansu na kolejne szczeble rozwoju.

Krajowy sektor spożywczy ma wysoki potencjał do wzmocnienia swojej pozycji. Dotychczasowe tempo ekspansji w handlu zagranicznym wskazuje, że do 2030 r. polscy producenci żywności powinni wejść do grupy dziesięciu największych eksporterów. W wielu branżach Polska już jest w pierwszej dziesiątce światowych eksporterów - tak jest w produkcji mięs i przetworów w mięs, mleka i nabiału czy przetworów mącznych. Jednak - jak wskazują eksperci - bez przestawienia się na działalność opartą na zwiększaniu marży, a tym samym zyskowności, potencjał ten może nie zostać właściwie wykorzystany.

Jak zaznaczyli, już sama decyzja, że marża jest istotna i trzeba podjąć usystematyzowane działania w kierunku jej budowy - lub też ochrony przed jej spadkiem - jest pierwszym krokiem do skutecznej realizacji pozostałych siedmiu strategii. Bowiem najbardziej marżowe firmy na świecie stawiają sobie marże jako cel biznesowy. Dotyczy to zarówno ścieżki francuskiej, jak i niderlandzkiej. Pozostałe strategie można już rozdzielić na dwie wskazane ścieżki.

Dla modelu francuskiego charakterystyczny jest rozwój produktów o wyższej wartości dodanej. Często są to produkty wysoko przetworzone lub takie, na które akurat szybko rośnie popyt - np. przekąski mleczne lub mięsne. W tej ścieżce przedsiębiorstwa często też zarządzają portfelem marek w celu optymalizacji marży - największe firmy żywnościowe działają trochę jak inwestorzy portfelowi na giełdzie tzn. budują portfel zasobów, który dywersyfikuje ich ryzyko i pozwala zarządzać zyskownością posiadanych aktywów. Kolejną strategią jest ciągłe analizowanie i przewidywanie trendów konsumenckich. Duże firmy budują współcześnie duże komórki wewnętrzne zajmujące się analizą zmian popytu i dostosowywaniem do zmian oferty. Mniejsze korzystają często z gotowych analiz, dostępnych na rynku.

Z kolei dla ścieżki niderlandzkiej charakterystyczna jest pionowa integracja łańcucha dostaw, czyli strategia "od pola do stołu". To pozwala z jednej strony na kontrolę jakości surowca - mleka, roślin, a z drugiej strony kontrolę sieci dystrybucji, co umożliwia firmom produkcyjnym zwiększyć zyskowność. Inną strategią jest budowa partnerstwa z sieciami handlowymi. Handel się konsoliduje, sieci handlowe są coraz większe, małych sklepów jest coraz mniej. Pozycja przetargowa sieci jest więc bardzo mocna i wiele firm pisze w swoich raportach, że odpowiedzią na to powinno być budowanie trwałych relacji partnerskich z sieciami i dostarczanie im nie tylko towaru, ale także dostarczanie im usług związanych ze sprzedażą tego towaru, związanych np. z analizą popytu, usług logistycznych.