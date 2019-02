Santander BP:Zwalniani pracownicy mogą liczyć na dodatkowe świadczenia pieniężne

Na początku października ub. roku Santander Bank Polska poinformował, że zamierza przeprowadzić zwolnienia do 1 400 pracowników banku, co stanowi ok. 11% wszystkich zatrudnionych wg stanu na koniec 2018 roku, w okresie od lutego do 31 grudnia 2019 r. Bank zadecydował o uruchomieniu programu zwolnień mając na względzie potrzebę przeorganizowania modelu biznesowego, poprawę sprawności i efektywności kosztowej organizacji, w tym redukcję dublujących funkcji i procesów, które są już realizowane przy użyciu nowych technologii.