Santander Leasing sfinansował eko-inwestycje o wartości 107 mln zł w I kw.

"Pierwsze trzy miesiące 2020 r. to dla nas, poza dobrymi wynikami dla wszystkich kategorii środków, dodatkowo świetne wiadomości, jeśli chodzi o osiągnięte wyniki w realizowaniu 'zielonych inwestycji'. Dla nas - jako dla pionierów finansowania tego rynku w Polsce - segment pojazdów niskoemisyjnych to szczególnie istotny obszar. W podziale na pojazdy elektryczne i hybrydowe osiągnęliśmy imponujące wyniki, odpowiednio +214% i +372% r/r., co stanowiło blisko 38% udziału w realizowanych przez nas 'zielonych inwestycjach'" - powiedział dyrektor partnerstwa strategicznego i marketingu Santander Leasing Daniel Mrozek, cytowany w komunikacie.