Sanwil liczy, że zainteresowanie Sanmedem wzmocni pozycję spółki po pandemii

"W ostatnim czasie powstało spore zainteresowanie Sanmedem - codziennie mamy dziesiątki zapytań i głównie to jego obecnie produkujemy. Ze względu na swoje właściwości jest przyjazny dla ciała i oddychający, stanowi też barierę dla wirusów i nadaje się do prania, dezynfekcji i dzięki temu do wielokrotnego użycia" - powiedział Śliwa w rozmowie z ISBnews.