Sasin: Dziś nie ma przesłanek, by wprowadzać stan nadzwyczajny

"My mamy swój system prawny i swój system konstytucyjny, który mówi bardzo wyraźnie: wybory można przesunąć tylko i wyłącznie wtedy, jeśli mamy formalnie wprowadzony stan nadzwyczajny. [...] Dziś nie ma przesłanek do tego, żeby taki stan nadzwyczajny wprowadzać" - powiedział Sasin w programie Tłit WP.

"Proponowałbym nie podążać tą drogą, żeby dla jednego celu, politycznego, czyli przesunięcia terminu wyborów wprowadzać stany nadzwyczajne, który dla bardzo wielu Polaków oznaczają bardzo daleko idące restrykcje, bo to nie jest tak, że taki stan wyjątkowy czy stan klęski żywiołowej, to jest tylko coś na papierze - to jest ograniczenie praw obywatelskich w wielu obszarach, to jest ograniczenie poruszania się, to jest naprawdę wiele rozwiązań niezwykle uciążliwych, które powinny być wprowadzane tylko i wyłącznie wtedy, kiedy są już niezbędnie potrzebne do tego, aby państwo mogło skutecznie mierzyć się z wyzwaniami" - podkreślił Sasin.