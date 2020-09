Saule Technologies zakłada pierwsze przychody ze sprzedaży na początku 2021 r.

"Pierwsze przychody planujemy już na początku przyszłego roku i one będą związane ze sprzedażą modułów do małych urządzeń elektronicznych w zakresie IoT. To będą niespecyficzne zastosowania do małych sensorów, czujników, małych urządzeń, które również pracują wewnątrz budynków. Perowskit jest o wiele bardziej efektywny wewnątrz budynków niż krzem" - powiedział Kupczunas dziennikarzom w kuluarach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.