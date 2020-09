Savills IM kupił od Invesco RE centrum logistyczne w Łodzi

"Jestem niezmiernie zadowolony, że ten obiekt dołącza do naszego portfela w Polsce i uzupełnia dywersyfikację geograficzną funduszu. Jest to nasza piąta akwizycja logistyczna w ciągu ostatnich ośmiu miesięcy i trzecia na rynku łódzkim. Względna odporność sektora magazynowego na skutki pandemii COVID-19 oraz perspektywy jego wzrostu powodują, że jest on pożądanym elementem paneuropejskich strategii naszych inwestorów. Tylko w tym roku, w Polsce, alokowaliśmy w tym sektorze niemal 430 mln euro. Fundusz ELF 2 i jego następca ELF 3 są w trakcie kolejnych zakupów, ugruntowując naszą pozycję jako jednego z największych w Europie menedżerów inwestycyjnych w sektorze logistycznym, z aktywami przekraczającymi 4,4 mld euro" - powiedział Head of Investment - Poland, Savills Investment Management Piotr Trzciński, cytowany w komunikacie.