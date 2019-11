Scope Fluidics chce pozyskać 16,2 mln zł z emisji akcji, podtrzymuje harmonogram

Na początku listopada br. Scope Fluidics otrzymał wyniki drugiego etapu testów przedrejestracyjnych, które wskazują na osiągnięcie przez system PCR|ONE parametrów na poziomie rynkowych standardów i wymagań klinicznych, co w praktyce oznacza, że od strony technologicznej system jest gotowy. Kolejne niezbędne kroki to dokończenie toczącego się procesu wdrożenia produkcji oraz formalna rejestracja systemu.

Do 30 czerwca 2020 r. - tj. zgodnie z oryginalnym planem - spółka chce uzyskać certyfikację i dopuszczenie do obrotu.

"10 mln zł z tej kwoty składa się na realizację planu wzmocnienia pozycji negocjacyjnej i wzrostu wartości systemu PCRIONE, 5 mln zł jest to kwota przeznaczona na system BacterOMIC - wymagana do realizacji projektu zgodnie z harmonogramem i zakresem wskazywanym wcześniej przez nas, kwota 1,2 mln zł służyć uruchomieniu trzeciego projektu - doprowadzenia go do fazy proof on concept" - wskazał Ruta.