Scope Fluidics rozpoczyna proces prewalidacji systemu BacterOMIC

"Zespół Bacteromic, w ramach realizowanego kamienia, zakończył pierwszy etap industrializacji systemu. Spółka wytworzyła zestawy urządzeń oraz kartridży w wersji produkcyjnej. Konstrukcja analizatora i urządzenia do napełniania kartridży próbkami zostały zoptymalizowane pod kątem procesu produkcji oraz kosztu wytworzenia. Przeprojektowano również kartridże pod kątem ergonomii, w wyniku tych działań znacząco uproszczono protokół manualnych czynności wykonywanych przez osoby prowadzące badania diagnostyczne z wykorzystaniem systemu BacterOMIC. Dzięki zakończonym właśnie pracom spółka posiada wszystkie elementy systemu BacterOMIC do przeprowadzenia testów prewalidacyjnych" - czytamy w komunikacie.

Dodatkowo w ramach prowadzonych prac nad projektem BacterOMIC opracowano metody analityczne w technologii uczenia maszynowego opartego na sztucznych sieciach neuronowych, które mogą zostać wykorzystane do efektywnej i wczesnej klasyfikacji sygnałów rejestrowanych z komór inkubacyjnych kartridża systemu.

"Rozwój systemu BacterOMIC przebiega bardzo sprawnie. Zespół projektowy systematycznie optymalizuje i dostosowuje produkt do końcowych parametrów produkcji. Wszystkie prace, które prowadzone były na przełomie ostatnich miesięcy, miały na celu przygotowanie ulepszonej wersji systemu, która już niedługo będzie wykorzystana do badań przedrejestracyjnych. Zanim jednak do tego dojdzie, chcemy wewnętrznie przetestować zoptymalizowany system, a następnie potwierdzić jego gotowość oraz zakładaną funkcjonalność w badaniach klinicznych" - powiedział prezes Scope Fluidics Piotr Garstecki, cytowany w materiale.