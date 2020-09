Seco/Warwick miało 3,08 mln zł zysku netto w II kw. 2020 r.

"Analiza segmentów geograficznych sprzedaży pokazała następujące zmiany w porównaniu do pierwszego półrocza 2019 roku: zanotowano wyższą sprzedaż na rynku WNP (wzrost obrotów o +440% w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego). Natomiast obroty na pozostałych rynkach zanotowały spadek, w tym na rynku amerykańskim (-30% w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego) oraz europejskim -25%. Na tych rynkach grupa odczuwa znaczne spowolnienie związane z pandemią COVID-19" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.