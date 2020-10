Seco/Warwick: Średnia redukcja ofert złożonych w buy-backu to 37,23%

"W związku z powyższym spółka nabędzie wszystkie akcje objęte zaproszeniem, tj. 1 000 000 akcji na okaziciela spółki, [...] co odpowiada 9,71% kapitału zakładowego spółki i uprawnia do wykonywania 9,71% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Jednocześnie, stosownie do art. 364 §2 Kodeksu spółek handlowych spółka nie będzie wykonywała praw udziałowych z akcji własnych, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw" - czytamy w komunikacie.