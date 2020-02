Sejm odrzucił senackie veto ws. przyznania 1,95 mld zł dla radia i telewizji

Zgodnie z nowelą, w roku 2020 minister właściwy do spraw budżetu przekaże jednostkom publicznej radiofonii i telewizji skarbowe papiery wartościowe jako rekompensatę z tytułu zwolnień za rok 2020 i część rekompensat za lata 2018-2019. Łączna wartość tych papierów wartościowych to 1 miliard 950 milionów zł.

Nowela uchyla zapis w ustawie o radiofonii i telewizji, ograniczający liczbę członków zarządu spółki do 3 osób. Oznacza to, że do TVP stosowane będą przepisy kodeksu spółek handlowych.