Sejm: Projekt dot. waloryzacji rent i emerytur trafił ponownie do komisji

"Waloryzacja procentowa 3,84% - taką przyjęliśmy prognozę, którą przygotowywaliśmy we wrześniu. Każdy z emerytów ma zagwarantowaną waloryzację na poziomie 3,8%, a chronimy najniższe świadczenie, że nie mniej niż 50 zł. Gdybyśmy tego mechanizmu nie zastosowali, to ta grupa, która ma najniższe świadczenie miałaby jeszcze niższą emeryturę" - powiedział wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed podczas sejmowej debaty.

Projekt zakłada, że w 2021 r. zostaną podwyższone najniższe świadczenia odpowiednio do 1250 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej i do 937,5 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.