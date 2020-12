Sejm przyjął ustawę budżetową na 2021 rok

Przed przyjęciem ustawy budżetowej w całości, posłowie przyjęli część poprawek. W trackie drugiego czytania zgłoszono trzy poprawki do części tekstowej projektu ustawy oraz 276 poprawek do załączników. W czasie prac komisyjnych w pierwszym czytaniu zgłoszono łącznie ponad 700 poprawek.

Ustawa zakłada deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie ok. 6% PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. general government) na poziomie 64,7% PKB.

- zwiększenie nakładów na finansowanie ochrony zdrowia do poziomu 5,3% PKB (wydatki budżetowe w porównaniu do 2020 r. wzrosną o ok. 12,9 mld zł, tj. wzrost o 104%),