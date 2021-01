Sejm przyjął ustawę dot. 14. świadczenia emerytalno-rentowego

Świadczenie ma zostać wypłacone dla ok. 9,1 mln świadczeniobiorców (ok. 93,7% pobierających emerytury bądź renty).

"Jak wynika z wyliczeń 7,9 mln osób otrzyma pełną dopłatę, czyli kwotę najniższej emerytury. Po przyjęciu waloryzacji będzie to co najmniej 1 250 zł. Około 1,2 mln osób skorzysta z części świadczenia, jeżeli ich emerytura kwotę 2,9 tys. zł i około 500 tys. osób o najwyższych dochodach świadczenie to nie obejmie" - powiedział wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed podczas sejmowej debaty.