Sejm za poprawkami Senatu dot. OCI dla inwestycji medycznych powyżej 2 mln zł

Przyjęte poprawki mają charakter legislacyjny i doprecyzowujący, m.in. zmieniają nazwę specjalnej komisji, która jako organ doradczy ministra zdrowia ma opiniować inwestycje o wartości powyżej 50 mln zł. Ma to być Komisja Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia.

OCI ma potwierdzać zasadność inwestycji. I być warunkiem niezbędnym do kontraktowania świadczeń z Narodowego Funduszu Zdrowia. Jej okres obowiązywania to 3 lata.

Objęcie inwestycji obowiązkiem uzyskania OCI ma wpłynąć na wzrost gospodarności wydatkowania środków publicznych, zoptymalizować wykorzystanie potencjału technicznego inwestycji i wyeliminować zjawisko nadpodaży usług medycznych, a także dostosować inwestycje w sektorze zdrowia do rzeczywistych potrzeb społeczeństwa .

Określenie dolnego limitu wartości inwestycji, podlegających OCI na 2 mln zł, na dzień złożenia wniosku, ma na celu ograniczenie napływu wniosków o niskiej wartości ,zoptymalizowanie wyboru inwestycji podlegających OCI, by umożliwić dostosowanie świadczeń do rzeczywistych potrzeb społeczeństwa, odzwierciedlonych w mapach potrzeb zdrowotnych i Priorytetach dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej.

Wnioski, dotyczące inwestycji strategicznych o wartości powyżej 50 mln zł będą oceniane przez Komisję Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Służbie Zdrowia. W jej skład mają wchodzić przedstawiciele instytucji merytorycznych z punktu widzenia oceny celowości inwestycji, tj. osoby wskazane przez szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw finansów publicznych, rozwoju regionalnego, do spraw zdrowia oraz prezesa NFZ. W procesie oceny Komisja będzie mogła wystąpić o opinię m.in. przedstawiciela wojewody lub marszałka, ministra właściwego do spraw wewnętrznych czy konsultantów krajowych z dziedzin medycyny