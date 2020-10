Sejmowa KFP za wydłużeniem rozwiązań podatkowych, wprowadzonych tzw. tarczami

Komisja rekomenduje Sejmowi wydłużenie rozwiązań podatkowych, wprowadzanych tzw. tarczami antykryzysowymi. Jak wyjaśnił w trakcie posiedzenia Komisji wiceminister finansów Jan Sarnowski chodzi m.in. o jednorazowe odpisy amortyzacyjne, w sytuacji gdy pozyskane są środki trwałe na walkę z COVID -19 (np. na uruchomienie linii produkcyjnej do produkcji rękawiczek czy maseczek), możliwość symultanicznego korzystania do końca pandemii z prawa do ulgi IP Box oraz ulgi B&R.

Z poparciem nie spotkała się także poprawka, dotycząca podwyższenia limitu dla tzw. małego CIT do 5 mln euro (projekt podnosi ten limit z 1,2 mln euro do 2 mln euro) .

Projekt nowelizacji ustaw podatkowych (tzw. pakiet uszczelniający), zakłada m.in. podniesienie do 2 mln euro z 1,2 mln euro limitu przychodów, uprawniających do skorzystania z obniżonej 9-proc. stawki CIT, oraz podniesienie limitu uprawniającego do opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego do 2 mln euro z 250 tys. euro.