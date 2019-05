Selena miała 6,06 mln zł zysku netto, 10,18 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

"Selena kontynuuje trend coraz lepszych wyników finansowych. Mamy za sobą kolejny dobry kwartał. Osiągnęliśmy najwyższe jak na tą część roku przychody i EBIT - ale co istotne, w tym pozasezonowym dla budownictwa okresie odnotowaliśmy zysk netto. To tym ważniejsze, że tradycyjnie jest to dla branży okres najtrudniejszy. Nasz sukces jest efektem wielu czynników. Przede wszystkim systematycznej optymalizacji kosztów oraz poprawy systemu sprzedaży i wdrażania wysokiej jakości produktów - będących wynikiem prac naszego R&D. Nie bez znaczenia jest także pewnie 'wypłaszczanie' sezonowości branży ze względy na stosunkowo łagodne zimy i wczesne wiosny - wydłużające okres prowadzania prac budowlanych czy wykończeniowych. Jednocześnie uspokaja się nieco sytuacja na rynku surowców, dzięki czemu łatwiej zaplanować zakupy i uzyskać dobre marże na produktach. Tak dobry wynik I kwartału i podejmowane przez spółkę działania pozytywnie wpływające na efektywność, są z pewnością bardzo dobrym prognostykiem na wynik całego 2019

roku" - powiedział prezes Krzysztof Domarecki, cytowany w komunikacie.