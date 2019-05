Selvita miała 7,55 mln zł straty netto, 7,6 mln zł straty EBIT w I kw. 2019 r.

"W pierwszym kwartale 2019 grupa kapitałowa Selvita S.A. osiągnęła przychody z działalności operacyjnej w wysokości 30 157 tys. zł, co oznacza wzrost o 29% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, kiedy to przychody wyniosły 23 319 tys. zł. Przychody netto ze sprzedaży (bez uwzględnienia dotacji) wyniosły w I kw. 2019 r. 20 664 tys. zł, co oznacza wzrost o 16% w stosunku do I kw. 2018 r., w którym przychody netto ze sprzedaży wyniosły 17.878 tys. zł" - czytamy dalej.