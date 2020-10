Semeniuk z MRPiT: Propozycje dla przedsiębiorców na początku przyszłego tygodnia

"Obecnie trwają prace wyliczeniowe. Wraz z ZUS-em, PFR-em, ale również z innymi podmiotami, które są odpowiedzialne za przygotowanie odpowiednich narzędzi gospodarczych. Mamy nadzieję, że uda nam się w tym tygodniu zakończyć etap wyliczeniowy, który przedłożymy do konsultacji międzyresortowej dla Ministerstwa Finansów . Ostateczne rozwiązania chcielibyśmy przedłożyć na rządowym Zespole Zarządzania Kryzysowego na początku przyszłego tygodnia" - powiedziała Semeniuk w przesłanym materiale wideo.

W związku z pandemią od 17 października wprowadzono dodatkowe obostrzenia dotyczące m.in. restauracji (mogą być czynne w godzinach od 6 do 21), ograniczeń w handlu w strefach czerwonych (w sklepach do 100 m2 może przebywać maksymalnie 5 osób na kasę, w większych na jedną osobę musi przypadać 15 m2), zamknięto aquaparki, a także siłownie i baseny (mogą być prowadzone jedynie planowe zajęcia szkolne lub treningi), ograniczeń osób uczestniczących w weselach (do 20, bez możliwości zabawy tanecznej) w strefie żółtej i zakaz organizacji wesel w strefie czerwonej.