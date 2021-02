Semeniuk z MRPiT: Przy 6-7 tys. zakażeń dziennie możliwy krok wstecz w luzowaniu

"Będziemy obserwowali stan epidemiczny. Jeżeli te liczby będą regularne, tak jak do tej pory, [...] to wtedy będziemy myśleli, jak inne protokoły bezpieczeństwa, pewnie w innych branżach sukcesywnie wdrażać, oczywiście, jeżeli pozwoli na to sytuacja w Europie. Jeżeli jednak okaże się, że te liczby zaczynają być coraz większe i wyższe, tzn. są wyższe niż 6-7 tys. zakażeń dziennie, to wtedy już będziemy tak naprawdę myśleć nad krokiem wstecz" - powiedziała Semeniuk w radiowej Jedynce.