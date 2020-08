Senacka komisja za wydłużeniem vacatio legis do ustawy o uznawaniu towarów

Senatorowie opowiedzieli się za wprowadzeniem do ustawy poprawek o charakterze redakcyjnym i legislacyjnym. Jedna z przyjętych poprawek zakłada wydłużenie vacatio legis ustawy do 14 dni.

Celem ustawy o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim, jest stworzenie warunków do skutecznego stosowania rozporządzenia 2019/515 z 19 marca 2019 r. w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim.