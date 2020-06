giełda 1 godzinę temu

Senat opowiedział się za zwiększeniem dodatku solidarnościowego do 1,5 tys. zł

Senat poparł jednogłośnie ustawę o dodatku solidarnościowego, wprowadzając do niej poprawki zakładające m.in. zwiększenie kwoty dodatku do 1,5 tys. zł oraz podniesienie do takiej kwoty wysokości zasiłku dla bezrobotnych w pierwszych 90 dniach jego pobierania.