Senat przyjął nowelę dotyczącą uproszczeń rozliczenia VAT bez poprawek

Nowela zakłada m.in. wydłużenie preferencji w podatku akcyzowym do 31 grudnia 2022 r. dla osób, które chcą nabywać pojazdy hybrydowe z tzw. wtyczką. W przypadku braku tej regulacji - stawka dla pojazdów hybrydowych od 1 stycznia 2021 r. wróciłaby do wyjściowego poziomu. Pojazdy elektryczne i wodorowe są zwolnione z akcyzy.

Co do zasady pakiet rozwiązań podatkowych obejmuje uproszczenia w fakturowaniu, przy eksporcie, w zakresie obliczania kursów walut. Zawiera rozwiązania doprecyzowujące niektóre konstrukcje VAT oraz dotyczące tzw. Tax Free, co ułatwi stosowanie przepisów VAT. W celu uproszczenie rozliczania podatku wprowadzono pakiet Slim VAT (ang. Simple Local And Modern VAT).