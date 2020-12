Senat przyjął tzw. specustawą funduszową bez poprawek

Obecna perspektywa finansowa obejmuje lata 2014-2020. Nowela wprowadza przepisy, umożliwiające uelastycznienie zasad finansowania projektów w ramach programów operacyjnych. Ma to umożliwić dostosowanie przedsięwzięć do okoliczności wywołanych pandemią, w dłuższym niż początkowo planowano horyzoncie - czyli do 31 grudnia 2023 r.