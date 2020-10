Senat przyjął ustawę o Funduszu Medycznym z poprawkami

Senatorowie usunęli przepis, zakładający zlecanie przez ministra właściwego do spraw zdrowia do zlecania, w drodze porozumienia, innemu podmiotowi realizacji przewidzianych w ustawie zadań Funduszu Medycznego lub ich części. Zrezygnowali także z przepisu przewidującego odstępstwo od zasady, że do czasu rozstrzygnięcia konkursu w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu inwestycyjnego minister właściwy do spraw zdrowia nie może zmieniać regulaminu konkursu.