Senat za objęciem spółek komandytowo-akcyjnych i spółdzielni estońskim CIT

Do nowelizacji Senat wprowadził 39 poprawek. Zmierzają one do objęcia estońskim CIT spółek komandytowo-akcyjnych oraz umożliwienia im zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów na wyodrębnione w kapitale rezerwowym tych spółek fundusze na cele inwestycyjne. Z podobnych rozwiązań będą korzystać spółdzielnie.