Serinus przeprowadzi ofertę akcji o wartości ok. 20 mln USD w ramach ABB

"W zamian spółka zapłaci EBOR 16,5 mln USD niezwłocznie po dopuszczeniu do obrotu, a EBOR obejmie nieodpłatnie akcje zwykłe stanowiące 9,9% przewidywanego wyemitowanego kapitału zakładowego w momencie dopuszczenia do obrotu. EBOR otrzyma dostęp do określonych informacji oraz inne prawa oraz zobowiązał się nie zbywać akcji przez 12 miesięcy od daty dopuszczenia do obrotu. Na 30 września 2020 r. zobowiązanie spółki wobec EBOR wynosiło 32,5 mln USD - kwota główna w wysokości 20 mln USD oraz naliczone odsetki w wysokości 12,5 mln USD" - czytamy dalej.