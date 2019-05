Serinus zbiera pozwolenia na badania sejsmiczne w ramach koncesji Satu Mare

Jak już wcześniej informowano, 25 kwietnia 2019 r. spółka uruchomiła produkcję gazu w ramach projektu gazowego Moftinu. Projekt gazowy Moftinu daje spółce istotne możliwości znaczącego zwiększenia produkcji, jak również związanych z nią przepływów pieniężnych. Spółka prowadzi obecnie standardowy proces rozruchu produkcji, w ramach którego gaz z odwiertu Moftinu-1003 przesyłany jest do zakładu przetwarzania w ilości ok. 5 mmscf/d przy zastosowaniu zwężki ograniczającej. W ostatnim czasie rozpoczęto również wydobycie z odwiertu Moftinu-1007. Produkcja z obu odwiertów będzie stopniowo zwiększana aż do uzyskania optymalnych parametrów produkcji i ustabilizowania wydajności zakładu przetwarzania. W okresie rozruchu i stabilizacji gaz będzie sprzedawany w cyklu dobowym. Po zakończeniu rozruchu i uzyskaniu wyrównania wolumenów produkcji, gaz będzie sprzedawany w cyklach miesięcznych. Przewiduje to umowa sprzedaży gazu, o której spółka wcześniej informowała w raporcie bieżącym nr 69/2018. Ceny gazu uzyskane w

sprzedaży dobowej wynosiły ok. 6 USD/tys. stóp sześć. (mcf) w przypadku produkcji kwietniowej, zaś ceny sprzedaży dobowej gazu w pierwszych dwóch tygodniach maja znacząco wzrosły, do poziomu ok. 7,56 USD/mcf, podsumowano.