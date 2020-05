Sfinks otworzył dwie nowe restauracje Fabryka Pizzy

"Ruszamy z dwiema nowymi restauracjami, których otwarcie było przygotowywane już wcześniej. Polacy ciągle kochają kuchnię włoską, a przede wszystkim pizzę, która jest numerem jeden w dowozach. Oba nowe lokale mają duży potencjał, chociaż każdy z nich nastawia się na nieco innych klientów. Warszawska Fabryka Pizzy jest w samym centrum miasta, gdzie pracuje blisko 300 tys. osób, a wieczorami powoli rusza nocne życie stolicy. Z kolei lokal w Piasecznie, uruchamiany we współpracy z franczyzobiorcą, to punkt w środku dzielnicy mieszkaniowej, przyjazny dla rodzin i obsługujący lokalną społeczność" - powiedziała wiceprezes Sfinks Polska, spółki zarządzającej siecią Fabryka Pizzy Dorota Cacek, cytowana w komunikacie.

Fabryka Pizzy w Warszawie powstała przy ul. Parkingowej 5, tuż przy klubie Meta Disco, który również należy do Sfinks Polska i w podwarszawskim Piasecznie przy ul. Energetycznej 9. Oba lokale to powierzchnia ok. 160 m2.