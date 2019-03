Sfinks Polska ma list intenc. ws. przejęcia marek Meta Seta Galareta, Meta Disco

W styczniu 2017 r. należąca w 100% do Sfinks Polska spółka zależna SPV.REST1 podpisała umowę o współpracy z Cafe Contact, Inwento i Inwento 2, do których należą marki Meta Seta Galareta, Meta Disco oraz Funky Jim. Porozumienie określało warunki, na jakich grupa Sfinks miała być uprawniona nabyć te sieci, w tym przejąć marki i prawa do konceptów oraz obecnie funkcjonujące lokalizacje i umowy franczyzy, podała spółka. Wartość transakcji szacowano na od 5 mln zł do 8 mln zł. Jednocześnie na bazie zawartej umowy licencyjnej grupa Sfinks mogła w ciągu 4 lat prowadzić działalność w ramach brandów Meta Seta Galareta, Meta Disco i Funky Jim ukierunkowaną na dalszy ich rozwój.