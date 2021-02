Sfinks Polska: Wierzyciele przyjęli układ, będzie emisja ok. 6 mln akcji serii R

"Propozycje układowe, z zastrzeżeniem informacji zamieszczonych poniżej, nie uległy zmianie w stosunku do przedstawionych wierzycielom przez emitenta, o których spółka informowała ww. raportem bieżącym. Zmodyfikowana została propozycja układowa w Grupie II - Podmioty, działające na podstawie ustawy Prawo Bankowe, które udzieliły finansowania Sfinks Polska S.A. w postaci kredytu bankowego lub gwarancji bankowych, których wierzytelności wynikają z niespłaconego kapitału, odsetek oraz innych roszczeń wynikających z umów finansowania - do grupy tej należą wierzytelności przysługujące od Sfinks Bankowi Ochrony Środowiska S.A. Do najistotniejszych zmian należą: pierwotnie proponowane umorzenie odsetek zastąpiono ich spłatą w terminie płatności ostatniej raty, tj. w sierpniu 2028 r. oraz podwyższenie marży z 2 pkt proc. do 3 pkt proc." - czytamy w komunikacie.