Sfinks Polska wprowadził program 'Franczyza za 1 zł' na pierwsze 12 miesięcy

"Pandemia bardzo mocno dotknęła branżę gastronomiczną. Część lokali już się nie otworzyła po odmrożeniu, a inne zmagają się z różnymi trudnościami i wielu restauratorów z pewnością martwi się o przyszłość. W tej sytuacji marki sieciowe Sfinks Polska mają przewagę w postaci rozpoznawalności, dostępu do atrakcyjnych cenowo zakupów centralnych, sprawdzonej oferty i warunków biznesowych w ramach systemów delivery, programu lojalnościowego dla klientów i wielu innych korzyści wynikających z działania w grupie. Partnerstwo franczyzowe z nami jest szansą, by pozostać w branży, ochronić swoje miejsce pracy, a często i miejsce pracy bliskich, bo wiele restauracji to biznesy rodzinne. Stąd nowa, dostosowana do obecnych realiów rynkowych i elastyczna oferta współpracy franczyzowej, oparta o nasze wieloletnie doświadczenie oraz know-how" - powiedziała wiceprezes Dorota Cacek, cytowana w komunikacie.