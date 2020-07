Shell Polska liczy na kilka-kilkanaście nowych stacji w 2020 roku

"W obszarze detalicznym Polska jest ważnym rynkiem dla Shell, największym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Planujemy dalej się rozwijać poprzez rozwój oferty convenience, uruchomienie nowych stacji zarówno własnych, jak i franczyzowych. Złożyliśmy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie zakupu kilku obiektów lokalnej sieci stacji paliw na Śląsku. To pokazuje, że rozwijamy się nie tylko organicznie i widzimy ogromny potencjał w polskim rynku detalicznym" - powiedział Molenda w rozmowie z ISBnews.

Molenda przypomniał także, że globalnym celem Shell jest uzyskanie do 2025 roku 50% marży ze sprzedaży pozapaliwowej.

"To bardzo ambitny cel - w rejonie Europy Środkowej i Wschodniej obecnie ten wskaźnik wynosi ponad 30%, a Polska mieści się w średniej dla regionu. Wierzę, że możemy go osiągnąć, nadal poszerzając ofertę gastronomii oraz myjni i oferując nowe usługi, jak niedawno uruchomiona dostawa oferty spożywczej do domu" - podkreślił.