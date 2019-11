Sieć Carrefour otworzy 15 XI pierwszy w Polsce sklep Carrefour BIO w Warszawie

"Wprowadzenie nowego formatu sklepów pod szyldem Carrefour BIO do Polski jest elementem konsekwentnie realizowanej strategii transformacji żywieniowej. Ekologiczna oferta Carrefour spotyka się w Polsce z uznaniem kupujących, czego dowodem jest jej dwucyfrowa dynamika sprzedaży w skali roku. Dostrzegamy rosnącą wiedzę i oczekiwania klientów w zakresie zdrowego odżywiania i zbilansowanej diety. Reagujemy na potrzeby konsumentów i chcemy zagwarantować im stały dostęp do produktów spożywczych wysokiej jakości oraz w przystępnych cenach. Dlatego chcemy rozwijać koncept Carrefour BIO w Polsce i testować sklepy w kolejnych lokalizacjach" - zapowiedział prezes Carrefour Polska Christophe Rabatel, cytowany w komunikacie.

Nowy format sklepu oferuje ok. 2500 produktów, w tym wiele nowości niedostępnych w innych sklepach sieci, podano także.

Pierwszy w Polsce sklep Carrefour BIO obejmuje 153 m2 powierzchni handlowej oraz 27 m2 miejsca kawowego z dostępem do wi-fi.

"W sklepie Carrefour BIO dostępne będzie również świeżo wypiekane pieczywo, a także wybór wędlin, serów bio, ciast i produktów garmażeryjnych sprzedawanych w ladach tradycyjnych. Z myślą o kobietach dbających o najwyższą jakość i naturalne pochodzenie produktów powstała specjalna strefa produktów do makijażu. W zakresie produktów niespożywczych szczególnie szeroko rozbudowana jest oferta zarówno ekodetergentów jak i kosmetyków naturalnych" - czytamy dalej.

W sklepie pojawi się strefa "Food to Go" - tj. znajdą się w niej zdrowe przekąski, zupy, bio kanapki przygotowywane na miejscu. W sklepach Carrefour BIO będzie możliwość korzystania z własnych opakowań, a dodatkową opcją dla klientów poszukujących produktów bezpośrednio od rolników są odbiory w sklepie zamówień realizowanych poprzez platformę LokalnyRolnik.pl.

"Upowszechnianie produktów bio i dbałość o środowisko to priorytety naszej firmy. Dlatego nasz nowy sklep został zaprojektowany z troską o najwyższe zadowolenie i wygodę klientów, ale także zgodnie ze standardami ekologicznymi obowiązującymi w Carrefour. Jako firma odpowiedzialna społecznie niezmiennie przeciwdziałamy marnotrawstwu żywności i redukujemy użycie plastiku. Dlatego w sklepie Carrefour BIO postawiliśmy na rozwiązania less waste i ekologiczne wyposażenie, np. podłoga stworzona została z materiału pochodzącego w ok. 50% z recyclingu, zakupiliśmy też energooszczędne lodówki zasilane propan-butanem" - skomentował Rabatel.