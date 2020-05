handel detaliczny 1 godzinę temu

Sieć Spar: Drogeria Vica dołączyła do projektu 'Shop in Shop'

Spółka Wasz Sklep Spar, należąca do Spar Group, wdrożyła kolejny etap projektu Shop in Shop, dołączając do niego sieć drogerii Vica, podała spółka. Docelowo strefy z własną ekspozycją Vica mogą pojawić się nawet w 45 sklepach Spar. Wcześniej w ekspozycji handlowej prezentowano produkty marek Dajar, Gatta, Greno i Passioncards.