Signify osiągnął neutralność węglową, planuje kolejne redukcje emisji do 2025 r.

"Od 2010 r. firma Signify ograniczyła emisje operacyjne o ponad 70%, przechodząc na bardziej energooszczędne technologie w swoich fabrykach, na bardziej ekologiczne środki transportu, zoptymalizowane planowanie logistyczne oraz rzadsze i bardziej zrównoważone formy podróży służbowych. Firma wykorzystuje też energię elektryczną pochodzącą w całości ze źródeł odnawialnych dzięki dwóm umowom o zakup energii: w Teksasie i w Polsce. Ograniczenie emisji osiągnięto poprzez program kompensacyjny z projektami mającymi na celu zwiększenie dobrostanu lokalnych społeczności" - czytamy w komunikacie.

Signify zaczyna realizować nowy program zrównoważonego rozwoju i chce podwoić swój pozytywny wpływ na środowisko i społeczeństwo.

"W ramach naszych działań na rzecz klimatu (SDG13) wykroczymy poza neutralność węglową i ograniczymy emisje węglowe w całym łańcuchu wartości. Już w 2025 r. osiągniemy cele wyznaczone w porozumieniu paryskim na 2031 r., aby ograniczyć wzrost temperatur do 1,5°C w porównaniu z okresem przedindustrialnym. Dokonamy tego poprzez zwiększenie efektywności energetycznej produktów, co zmniejszy emisje naszych klientów oraz przez dążenie do ograniczenia emisji węglowych naszych dostawców" - czytamy dalej.

Grupa planuje także osiągnąć cel podwojenia przychodów z produktów, systemów i usług w obiegu zamkniętym do 32% w 2025 r. Obejmuje to przychody z opraw oświetleniowych drukowanych w 3D oraz z lamp ulicznych z komponentami wielokrotnego użytku oraz częściami nadającymi się do recyklingu.

"W ramach naszych działań na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, zobowiązaliśmy się również do wprowadzenia ekologicznych opakowań i usunięcia tworzyw sztucznych ze wszystkich opakowań produktów konsumenckich do końca 2021 r. oraz do niewywożenia odpadów na wysypiska" - wskazano także.

Wśród celów znalazły się także wspieranie zdrowia i dobrostanu oraz zrównoważony rozwój miast i społeczności. Signify chce podwoić do 32% przychody dla "jaśniejszego życia", które przynoszą korzyści społeczeństwu. Obejmuje to wpływy z innowacyjnych produktów oświetleniowych, które zwiększają dostępność żywności, bezpieczeństwo lub zdrowie i dobrostan.

Kolejnym celem jest podwojenie zobowiązań w zakresie różnorodności i integracji oraz podwojenie do 34% odsetka kobiet na stanowiskach kierowniczych

"Kładziemy duży nacisk na godną pracę i rozwój gospodarczy (SDG8) oraz tworzenie doskonałych miejsc pracy. Zamierzamy skupić się na zwiększaniu różnorodności i integracji oraz podwoić do 34% odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych w naszej firmie. Będziemy też przykładać jeszcze większą wagę do bezpieczeństwa pracowników, zrównoważonego rozwoju dostawców oraz inicjatyw na rzecz 'jaśniejszego życia', które są realizowane przez Fundację Signify" - podsumowano.

Signify jest producentem oświetlenia dla profesjonalistów i konsumentów pod markami Philips i Interact, także w dziedzinie oświetleniowego internetu rzeczy. W 2019 r. grupa odnotowała sprzedaż na poziomie 6,2 mld euro. Zatrudnia około 36 000 pracowników w 70 krajach.

Tagi: giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące