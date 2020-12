Skanska wybuduje wiadukt z infrastrukturą w Skierniewicach za ponad 37 mln zł

"Realizowany przez nas obiekt zagwarantuje sprawną, a przede wszystkim bezpieczną przeprawę przez tory, a planowana, przylegająca do niego infrastruktura zwiększy komfort jazdy i poruszania się wszystkich użytkowników ruchu, kierowców, rowerzystów oraz pieszych. Cieszę się, że uczestniczymy w tej kluczowej dla Skierniewic inwestycji i przyczyniamy się do podnoszenia jakości życia jego mieszkańców" - powiedział dyrektor Obszaru Budownictwa Inżynieryjnego Warszawa-Łódź w Skanska Krzysztof Jelonek, cytowany w komunikacie.

Skanska rozbuduje ulice Piłsudskiego i Zwierzyniecką na odcinku ok. 1,2 km od Kozietulskiego do Nowomiejskiej, wybuduje jedno duże rondo na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Kozietulskiego oraz dwa mniejsze, drogi serwisowe po obu stronach torów, a także m.in. połączenie ulic Plantowej z Listopadową. Zaplanowano również budowę parkingu dla 22 samochodów osobowych, 2 zatok autobusowych wraz z wiatami, oraz prawie 2 km chodników i drogi dla rowerów. Zakres prac obejmie także przebudowę sieci gazowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia, i wygłuszających hałas ekranów akustycznych.

"Wspomniana inwestycja to jedno z ważniejszych drogowych zadań realizowanych w naszym mieście w ciągu ostatnich lat. Nowe rozwiązania wpłyną pozytywnie nie tylko na komfort, ale także na bezpieczeństwo uczestników ruchu. To ważne choćby w kontekście dojazdu służb ratunkowych do osiedli położonych za kolejowym przejazdem. Wiemy, że w takich sytuacjach ważna jest każda minuta. Nie sposób nie wspomnieć, że drogowe zadanie będzie realizowane przy wsparciu ogromnych funduszy zewnętrznych. Dofinansowanie, które pochodzi z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa, jest rekordowym zastrzykiem zewnętrznych środków finansowych płynących do naszego miasta" - powiedział prezydent Skierniewic Krzysztof Jażdżyk.