Skarb Państwa może wnieść do PHN Chemobudowę Kraków i CBPG za akcje

"Na podstawie porozumienia, spółka i Skarb Państwa zobowiązały się podjąć niezbędne czynności do przeprowadzenia przez spółkę badania due diligence, w tym m.in. badania prawno-finansowego, operacyjnego, technicznego, podatkowego oraz badania w innych niezbędnych obszarach spółek Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego "Chemobudowa Kraków" i Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z postanowieniami porozumienia, strony ustaliły również główne etapy i harmonogram transakcji i zobowiązały się do przeprowadzenia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji procesu do końca trzeciego kwartału 2019 r., podano także.