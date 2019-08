Skarbiec TFI chce sięgnąć po klientów z zagranicy

"Skarbiec TFI był pionierem w kontekście wejścia na rynki zagraniczne. Dziś inwestycje w spółki wzrostowe czy obligacje wysokiego dochodu pokazują, że to był dobry kierunek. Udowodniliśmy, że firma z Warszawy może konkurować z największymi międzynarodowymi graczami. Bazując na tym planujemy krok dalej. Jednym z kierunków odnośnie nowych obszarów jest sięgnięcie po klienta zagranicznego. Jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić o szczegółach, ale jesteśmy przekonani, że to bardzo perspektywiczny kierunek. Prace w Skarbcu w tym zakresie już się rozpoczęły" - powiedziała ISBnews.tv Milewska.

"Efektywne zarządzanie i wysokiej klasy jakości produkty są wyróżnikiem Towarzystwa. To szczególnie istotne dzisiaj - w trudnym otoczeniu rynkowym, osłabieniu zaufania do całego sektora i w świetle zmieniających się regulacji prawnych" - podkreśliła Milewska, która w poprzednich latach związana była m.in. z sektorem bankowym. W zarządzie Banku Ochrony Środowiska odpowiadała zarówno za obszar korporacyjny, jak i biznesowy.

"Istotne jest to, że nasi zarządzający potrafią wykorzystać dobrą koniunkturę dla wyników. Uważam także, że jesteśmy dobrze przygotowani do sytuacji, kiedy spowolnienie już będzie miało widoczne efekty - a wszystko to dzięki strukturze i płynności naszych aktywów" - zaznaczyła prezes Skarbiec TFI.