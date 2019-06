Skarbiec TFI: Dobra selekcja spółek pozwoliła przetrwać efekty tarć USA-Chiny

"Ostatnie tygodnie na giełdach upłynęły pod znakiem bombardowania wszelakich mediów odnośnie przepychanek i gierek negocjacyjnych pomiędzy prezydentem Trumpem a Chinami, przy czym tym razem w głównej roli obsadzono koncern Huawei. W efekcie nastąpiły istotne spadki najważniejszych indeksów. Co ciekawe, nie było rozróżnienia nawet także na poziomie percepcji ryzyka pomiędzy spółkami 'value' oraz 'growth', które - mierzone w USA odpowiednimi indeksami 'Russell Value' i 'Russell Growth' - spadły prawie identycznie - o ok. -6,5%" - napisał Cichosz w komentarzu przesłanym ISBnews.