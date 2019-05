Skarbiec TFI: Efekty w inwestycjach na rynku długu dają płynność i aktywność

Według niego, Rada Polityki Pieniężnej (RPP) mogłaby istotnie zacieśniać swoją politykę dopiero, jeśli inflacja w horyzoncie projekcji przekroczyłaby 4% r/r (w porównaniu do 2,2% r/r wg szybkiego szacunku GUS w kwietniu br.). Ocenia on prawdopodobieństwo ziszczenia się takiego scenariusza w tym cyklu na ok. 30%.